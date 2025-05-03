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Spor

Güle güle İsmail Yüksek! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren İsmail Yüksek, bu sezon istediği süreleri alamadı. Milli futbolcu için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte İsmail Yüksek haberinin detayları...

Emre Sarı3 Mayıs 2025 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Güle güle İsmail Yüksek! İşte yeni adresi
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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren İsmail Yüksek, sezon sonunda sakatlık yaşamıştı. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldız isim sakatlığı nedeniyle az süre alabildi. İsmail Yüksek yine de Avrupa'nın önemli takımlardan teklif aldı. Adı farklı takımlarla ile anılan yıldız orta saha transferi konusunda kararını verdi.

ATLETİCO MADRİD PEŞİNDEYDİ

İsmail Yüksek ile özellikle LaLiga devlerinden Atletico Madrid yakından ilgileniyordu.

Sezon başında oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen başkent ekibinin, anlaşma sağlanamaması nedeniyle transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

Ancak bu sefer de Portekiz ekibi İsmail Yüksek için harekete geçti.

İSMAİL YÜKSEK PORTEKİZ YOLCUSU

Portekiz basınında çıkan habere göre; ülkenin dev ekiplerinden Benfica, İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan Portekiz ekibinin, İsmail için şartları zorlayacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de Benfica forması giymesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini artıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, bin 397 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu süre zarfından gol ya da asist katkısı üretemedi.

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