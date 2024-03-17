Güle güle İsmail Yüksek! Resmen duyuruldu: Hayali gerçek oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek, performansıyla birçok Avrupa kulübünü peşine taktı. Milli oyuncunun hayali gerçek oldu, İngiliz devi devreye girdi.

İSMAİL YÜKSEK'E İNGİLİZ KANCASI!

Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek, etkili performansıyla birçok kulübün radarına girdi. İngiliz devi Manchester United'ın da milli oyuncu için devrede olduğu aktarıldı. İngiliz basının haberine göre; Manchester United, takımda kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Alternatif isimleri araştıran Kırmızı Şeytanlar, rotayı Türkiye'ye çevirdi. Manchester United'ın İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Öte yandan Tottenham'ın da İsmail için devrede olduğu biliniyor.

İsmail Yüksek, Manchester United'da oynamak istediğini daha önce açıklamıştı.

Star Gazetesi