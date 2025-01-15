A Milli Takım ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Yüksek için flaş bir haber gündeme geldi. Jose Mourinho'nun Amrabat ve Fred ile birlikte orta saha rotasyonunda güvendiği isimlerden biri olan genç futbolcu yakın zamanda Süper Lig'e veda edebilir.

AVRUPA'DAN İSMAİL'E SIKI TAKİP

Fenerbahçe'de sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren İsmail Yüksek için talipler artmaya devam ediyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinden Valencia, Lyon, Benfica, Atletico Madrid ve Stuttgart, 25 yaşındaki orta saha ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.

LAZIO'DA HEDEF TEKRARDAN İSMAİL YÜKSEK

Çizme basınında yer alan habere göre transfer çalışmalarına devam eden Serie A ekiplerinden Lazio gözünü tekrardan İsmail Yüksek'e çevirdi. İtalyan ekibi, Fenerbahçe formasıyla iyi bir çıkış yakalayan 25 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katarak, orta saha bölgesini güçlendirmek istiyor.

Haberde ayrıca mavi beyazlıların İsmail'i geçtiğimiz yaz transfer döneminde listesine eklediği ve oyuncu ilgilendiği de aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan İsmail Yüksek, 1.197 dakika süre aldı. Genç futbolcu maçlarda herhangi bir skor katkısı yapamadı.

KARİYERİ

Futbol hayatına Gölcükspor'da başlayan İsmail Yüksek, kariyerinde Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor formaları giydi. 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.