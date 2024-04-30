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Spor

Güle güle Lucas Torreira! Daha imzası kurumadan ayrılık: Bonservisi bile belli oldu

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, sezon sonunda sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sözleşmeye imza atan Lucas Torreira'ya Arjantin'den talip çıktı.

30 Nisan 2024 Salı 18:43 - Güncelleme:
Güle güle Lucas Torreira! Daha imzası kurumadan ayrılık: Bonservisi bile belli oldu
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Galatasaray'ın kilit isimlerinden Lucas Torreira, başarılı performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yıldız orta saha, sarı kırmızılılarla yeni sözleşmeye imza atmasına rağmen peşindeki birçok takım takibi sürdürüyor.

LUCAS TORREIRA'NIN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

Arjantin ekiplerinden Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'ya olan ilgisinden vazgeçmiyor. Soyxeneize haber sitesinin aktardığına göre; Boca Juniors, yaz transfer döneminde Torreira için harekete geçecek. Arjantin devinin, 28 yaşındaki orta saha için Cimbom'un kapısını 14 milyon euroluk bir teklifle çalmaya hazırlandığı belirtildi.

EN BÜYÜK HAYALİ BOCA JUNIORS

Daha önce verdiği bir röportajda gelecek hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulunan Torreira, en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors'ta forma giymek olduğu itiraf etmişti.

"RIQUELME İLE TEMASTAYIZ"

Orada oynamak için sabırsızlandığını dile getiren orta saha, 'Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." diye konuşmuştu.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO

Geçtiğimiz günlerde yeni sözleşmeye imza atan Lucas Torreira, bu sezon sarı kırmızılılarla 43 maçta forma giydi. Tecrübeli orta sahanın piyasa değeri ise 16 milyon euro.

Star Gazetesi

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