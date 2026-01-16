Galatasaray'da iç transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2022'de Arsenal'den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'ya resmi bir teklif yapıldı. İşte o takım...

GALATASARAY'IN AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK AMA...

Galatasaray cephesi, Lucas Torreira ile yola devam etme yönünde bir karar verse de TransferFeed'de yer alan bir habere göre deneyimli oyuncu herkesi ters köşe yapan bir kararla takıma veda edebilir.

Haberin detaylarında Lucas Torreira için resmi bir teklif yapıldığı aktarılırken oyuncunun menajeriyle iletişime geçildiği belirtildi.

TORREİRA VEDA MI EDİYOR?

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Betancourt, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico-MG'nin Torreira'nın kalıcı transferi için resmi bir teklif yaptığını açıkladı.

TransferFeed'deki detaylara göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve Brezilya kulübünün transferde ısrarının sürdüğü kaydedildi.

Lucas Torreira'nın henüz son kararını vermediği belirtilirken önümüzdeki günlerde durumun netlik kazanacağı öne sürüldü. Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan Lucas Torreira, sarı-kırmızılılara 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.