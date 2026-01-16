İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Güle güle Lucas Torreira! Transferde son dakika

Lucas Torreira için sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da orta sahanın dinamosu haline gelen Uruguaylı yıldız, sarı-kırmızılılara veda edebilir. Bu kapsamda Lucas Torreira cephesinde beklenmedik bir transfer detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Star Gazetesi16 Ocak 2026 Cuma 08:11 - Güncelleme:
Güle güle Lucas Torreira! Transferde son dakika
ABONE OL

Galatasaray'da iç transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların 2022'de Arsenal'den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Uruguaylı orta saha Lucas Torreira'ya resmi bir teklif yapıldı. İşte o takım...

GALATASARAY'IN AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK AMA...

Galatasaray cephesi, Lucas Torreira ile yola devam etme yönünde bir karar verse de TransferFeed'de yer alan bir habere göre deneyimli oyuncu herkesi ters köşe yapan bir kararla takıma veda edebilir.

Haberin detaylarında Lucas Torreira için resmi bir teklif yapıldığı aktarılırken oyuncunun menajeriyle iletişime geçildiği belirtildi.

TORREİRA VEDA MI EDİYOR?

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Betancourt, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico-MG'nin Torreira'nın kalıcı transferi için resmi bir teklif yaptığını açıkladı.

TransferFeed'deki detaylara göre taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve Brezilya kulübünün transferde ısrarının sürdüğü kaydedildi.

Lucas Torreira'nın henüz son kararını vermediği belirtilirken önümüzdeki günlerde durumun netlik kazanacağı öne sürüldü. Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maçta görev alan Lucas Torreira, sarı-kırmızılılara 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

