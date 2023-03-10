Güle güle Marek Hamsik! Ayrılığı duyurdular...

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Marek Hamsik için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde bu sezon beklentilerin altında kalan Marek Hamsik'in takımdan ayrılacağı iddia edildi.

ABDULLAH AVCI'DAN SONRA ŞİMDİ DE MAREK HAMSİK

Son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon işler hiç yolunda gitmiyor. Bu sezona kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililerde istenen sonuçların alınamamasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinde forma giyen yıldız oyuncu Marek Hamsik için de ülkesi Slovakya'nın basınından ayrılık iddiası geldi.

SLOVAKYA'YA DÖNECEK

Slovakya basınında yer alan habere göre; Marek Hamsik, Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, futbola başladığı Bratislava'ya dönmek istiyor. Slovak oyuncunun hedefi kariyerinin son yıllarını ülkesinde geçirmek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marek Hamsik, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1196 dakika süre alan 35 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.