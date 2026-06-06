Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Yaz transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda temaslarını sürdürüyor. Öte yandan Gabonlu oyuncu Mario Lemina, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Taraflar arasında mevcut görüşmeler tıkanma noktasına gelirken sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için farklı arayışlara yöneldi.

Bu kapsamda gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Mario Lemina, sürpriz bir adresin yolunu tutuyor.

ELVEDA LEMINA

Arabistan basınından elde edilen bilgilere göre Mario Lemina'ya bazı Suudi takımlarının ilgi gösterdiği belirtildi. Oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservis ödemek istemeyen Arabistan kulüpleri, deneyimli orta sahayı gündemlerine aldı.

Önceliği Avrupa'da kalmak olan Mario Lemina'nın, Suudi Arabistan seçeceğini de dışlamadığı öğrenildi. Galatasaray ile vedalaşmaya hazırlanan Mario Lemina'nın, tercihini kısa süre içinde yapacağı öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Mario Lemina, 3 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.