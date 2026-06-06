İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2026 Cumartesi / 21 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1116
  • EURO
    53,1487
  • ALTIN
    6409.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Mario Lemina! Galatasaray'da ayrılık
Spor

Güle güle Mario Lemina! Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, kulübe veda ediyor. Deneyimli oyuncunun ay sonunda bitecek olan sözleşmesi uzatılmazken yeni adresi için de çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İşte Mario Lemina haberinin devamı...

BEYZA NUR YILMAZ6 Haziran 2026 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Güle güle Mario Lemina! Galatasaray'da ayrılık
ABONE OL

Galatasaray'da yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Yaz transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda temaslarını sürdürüyor. Öte yandan Gabonlu oyuncu Mario Lemina, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Taraflar arasında mevcut görüşmeler tıkanma noktasına gelirken sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için farklı arayışlara yöneldi.

Bu kapsamda gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Mario Lemina, sürpriz bir adresin yolunu tutuyor.

ELVEDA LEMINA

Arabistan basınından elde edilen bilgilere göre Mario Lemina'ya bazı Suudi takımlarının ilgi gösterdiği belirtildi. Oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservis ödemek istemeyen Arabistan kulüpleri, deneyimli orta sahayı gündemlerine aldı.

Önceliği Avrupa'da kalmak olan Mario Lemina'nın, Suudi Arabistan seçeceğini de dışlamadığı öğrenildi. Galatasaray ile vedalaşmaya hazırlanan Mario Lemina'nın, tercihini kısa süre içinde yapacağı öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Mario Lemina, 3 kez rakip fileleri havalandırırken 2 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.