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Spor

Güle güle Mauro Icardi! Galatasaray'dan resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor. Arjantinli golcü, sarı kırmızılı takımdan ayrılma kararı alırken, Icardi'nin imza atacağı yeni takım da belli oldu. İşte Mauro Icardi haberinin detayları…

Star Gazetesi30 Ocak 2025 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Güle güle Mauro Icardi! Galatasaray'dan resmen ayrılıyor: İşte yeni takımı
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2023 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımdaki kariyerini noktalıyor. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olsa da deneyimli forvet için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı...

MAURO ICARDİ İMZAYI ATIYOR

Arjantin basınında çıkan habere göre; Mauro Icardi için River Plate'den beklenmedik bir teklif geldi.

Arjantin ekibinin Mauro Icardi'ye 2 yıllık sözleşme önerdiği ileri sürülürken, 31 yaşındaki golcünün de ailevi sorunları nedeniyle ülkesine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Anlaşma sağlanması takdirde sezon sonu Mauro Icardi'nin Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.

ICARDİ'NİN GALATASARAY GÜNLERİ

Mauro Icardi, Galatasaray ile toplamda 87 resmi maçta boy gösterdi. Arjantinli santrafor, bu maçlarda takımına 61 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

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