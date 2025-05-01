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Spor

Güle güle Mauro Icardi! Kimse bunu beklemiyordu: Ezeli rakibe gidiyor

Mauro Icardi konusunda Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi haberini İtalyan basını duyurdu. İşte detaylar…

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Güle güle Mauro Icardi! Kimse bunu beklemiyordu: Ezeli rakibe gidiyor
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Mauro Icardi üçüncü yılını geçirdiği Galatasaray'da attığı goller ve yaşadığı şampiyonluklarla kulüp efsanesi olarak görülen bir isim haline geldi. Bu sezona da etkili bir başlangıç yapan deneyimli santrfor yaşadığı ağır sakatlıkla yıkılmıştı. Gelecek sezona hazır olması beklenen Mauro Icardi için ise sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

MAURO ICARDİ EZELİ RAKİBE GİDİYOR

İtalyan basını, Mauro Icardi için çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Daha önce Serie A'da Inter formasıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiren 32 yaşındaki forvetin ezeli rakip Milan'a imza atabileceğini aktardı.

Mauro Icardi'nin yeniden İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı ve Milan'ın resmi girişimde bulunması durumunda transferin gerçekleşebileceği belirtildi.

GALATASARAY AYRILIĞA UZAK DEĞİL

Yaşadığı ağır çapraz bağ sakatlığının ardından nasıl bir dönüş yapacağı merak konusu olan Mauro Icardi için Galatasaray yönetimi ayrılık seçeneğine soğuk değil. Sarı kırmızılılar, takımın açık ara en yüksek maaş alan ismi olan Mauro Icardi için uygun bir teklif gelmesi durumunda satışa onay vermeyi planlıyor.

87 MAÇTA 83 GOL KATKISI

Galatasaray formasıyla 3 sezonda 87 maça çıkan Mauro Icardi 61 gol ve 22 asistlik üstün bir performans sergiledi.

Star Gazetesi

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