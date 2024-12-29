Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana Süper Lig'e damgasını vuran Mauro Icardi için sürpriz bir haber gündeme geldi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor. Kariyerinde PSG, Inter gibi takımların formasını terleten 31 yaşındaki Arjantinli, yeni sezonda sarı kırmızılılar'dan ayrılabilir.

SEZONU KAPATTI

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı mağlup ettiği maçta sahayı sedyeyle terk eden Mauro Icardi sezonu kapatmıştı. Uzun süredir formasından uzak kalan kalan Arjantinli forvet geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti.

MAURO ICARDI'YE REAL BETİS KANCASI

İspanya basınında yer alan göre transfer çalışmalarını sürdüren Real Betis, forvet bölgesine takviye yapmak için rotasını Süper Lig'e çevirdi. Yeşil beyazlılar, Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran 31 yaşındaki golcü futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca tecrübeli golcünün adı, ülkesi Arjantin kulüpleri ile sık sık anıldığı da haberde belirtildi.

ICARDI'DEN 8 GOLLÜK KATKI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Mauro Icardi, 1.072 dakika süre aldı. Tecrübeli golcü bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Futbol hayatına İspanya altyapısında başlayan Mauro Icardi, kariyerinde Sampdoria, Inter, PSG gibi önemli kulüplerinden formasını sırtına geçirdi. 31 yaşındaki Arjantinli golcünün güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.