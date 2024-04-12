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Spor

Güle güle Michy Batshuayi! Sarı lacivertlileri yıkan ayrılık resmen duyuruldu...

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız golcü Michy Batshuayi'ye sürpriz bir talip çıktı. Sarı lacivertli yönetim, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Michy Batshuayi için kararını verdi. İşte detaylar...

12 Nisan 2024 Cuma 21:13 - Güncelleme:
Güle güle Michy Batshuayi! Sarı lacivertlileri yıkan ayrılık resmen duyuruldu...
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batsuayi, sezon sonunda kritik bir karara hazırlanıyor. Fenerbahçe, yıldız forvet için kararını verirken, İngiltere'den de talip çıktı.

MICHY BATSHUAYI ADA YOLCUSU

İlk 11'de çok fazla yer bulamayan Michy Batshuayi, bu sezon kritik maçlarda sahne aldı ve takımına önemli puanlar kazandırdı. Genel sezonda takım arkadaşı Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Belçikalı golcü, sezon sonunda kritik bir karar alacak. Deneyimli forvetin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı lacivertlilerin, yeni sözleşme için masaya oturmaya sıcak baktığı belirtilirken, sürpriz bir talip çıktı. Michy Batshuayi'ye gelecek sezon Premier Lig'e yükselmesi beklenen Championship ekiplerinden Leeds United talip oldu.

FENERBAHÇE'DE HAREKETE GEÇTİ!

Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi için yeni sözleşme çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Öte yandan, Ada ekibinin de Belçikalı golcünün durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta süre alan Batshuayi, 21 gol 3 asistlik performans sergiledi.

star.com.tr

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