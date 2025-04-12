Oğuz Aydın, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu, Mourinho'nun kadroda bir anda değişmez isimlerinden birisi oldu.

Sergilediği futbolla göz dolduran Oğuz'un bonservisi bile belli olurken, peşindeki takımda ortaya çıktı.

ELVEDA OĞUZ AYDIN

İtalyan basınında çıkan habere göre; Serie A ekiplerinden Napoli, Oğuz Aydın'ı gündemine aldı.

Çizme temsilcisinin, sezon sonunda Oğuz için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ve transferi gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

Öte yandan Fenerbahçe de Oğuz Aydın için istediği rakamı belirledi. Buna göre sarı lacivertlilerin kanat oyuncusu için 20 milyon civarı bir bonservis geliri beklediği aktarıldı.

Ayrıca 24 yaşındaki oyuncu için bazı takımların yine nabız yokladığı ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran milli oyuncu, 6 da asist katkısı verdi.