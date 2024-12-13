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  • Güle güle Oğuz Aydın! Fenerbahçe'nin 70 numarası ayrılıyor: Avrupa devine imzayı atıyor
Spor

Güle güle Oğuz Aydın! Fenerbahçe'nin 70 numarası ayrılıyor: Avrupa devine imzayı atıyor

Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Birçok takımı peşine takan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ara transfer döneminde sarı lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İşte Oğuz Aydın haberinin devamı…

13 Aralık 2024 Cuma 08:31 - Güncelleme:
Güle güle Oğuz Aydın! Fenerbahçe'nin 70 numarası ayrılıyor: Avrupa devine imzayı atıyor
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Sezon başında 6 milyon euro bedelle Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın, ilk 11'de yeteri kadar forma şansı bulamıyordu.

Ancak Kayserispor karşılaşmasında bulduğu fırsatı iyi değerlendiren ve takımı adına 2 gol, 1 asistlik katkı üreten yıldız futbolcu, Mourinho ve taraftarın gözüne girmeyi başardı. Bu kapsamda oyuncuya Avrupa kulüplerinin de ilgisi artmaya başladı.

FRANSIZ EKİBİ İSTİYOR

Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes, Oğuz Aydın için nabız yokluyor. Oğuz'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürülen Fransız temsilcisi, ocak ayında işi resmiyete dökmek istiyor.

Fakat Rennes'e ek olarak bir girişim de İspanya LaLiga'dan geldi.

OĞUZ AYDIN SEVİLLA'YA DOĞRU

Sevilla, Oğuz Aydın'ı radarına aldı. Ligde zor günler geçiren ve 13. sıraya kadar gerilen kırmızı beyazlı ekibin, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği belirtilirken, Oğuz Aydın ismini de transfer listesinin en tepesine yazdığı belirtildi. Tarafların anlaşması halinde Oğuz Aydın, ocak ayında İspanya'nın yolunu tutabilir.

SEZON KARNESİ

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı. Başarılı hücum oyuncusu bu maçlarda 312 dakika sahada kalırken takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Oğuz'un sarı lacivertli takım ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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