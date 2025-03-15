Oğuz Aydın, Fenerbahçe defterini kapatıyor. Sezon başında Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen fakat ligin ilk maçlarında Mourinho tarafından forma şansı verilmeyen Oğuz, yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve takımın bir anda vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye veda ediyor. İşte Oğuz'un yeni takımı...

LEİPZİG KANCASI

Oğuz Aydın ile özellikle Bundesliga ekiplerinden Leipzig yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan Alman temsilcisinin, transferi resmiyete dökmek istediği kaydedildi.

Alman basınında çıkan haberde; Leipzig'in, Oğuz Aydın için her yolu deneyeceği ifade edildi.

Bunun için transfer tahtasının açılması beklenirken, taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Oğuz Aydın, sezon sonunda çubuklu formaya veda edecek.

SEZON PERFORMANSI

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev aldı. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.