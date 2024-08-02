Fenerbahçe'de geçen sezon takıma katılan ancak sezonun 2. yarısı itibarıyla lisansı çıkarılmayan Ryan Kent, Jose Mourinho'nun gelişiyle hazırlık maçlarında denendi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya karşı da ilk 11'de başlayan Ryan Kent, 68. dakikada oyundan çıkarılmıştı.

Jose Mourinho, İngiliz futbolcuya rövanş maçında ise hiç şans vermedi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Ryan Kent için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

KENT'E TEKLİF SUNULDU

Haberde Leeds United'ın ilgisine vurgu yapılırken İngiliz ekibinin Kent için 2.5 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu ifade edildi.

Ryan Kent geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta forma giydi.

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.