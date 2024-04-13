Güle güle Ryan Kent! Yeni adresi resmen belli oldu...

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Ryan Kent, beklentileri karşılayamaması üzerine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Devre arasında son anda iptal olan Lazio transferiyle takımda kalan Kent, sarı lacivertlilerin lig kadrosundan çıkarıldı ve forma süresi azaldı. Dusan Tadic'in de gölgesinde kalan İngiliz futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı.

RYAN KENT ADA YOLCUSU!

Aktarılan haberlere göre; Ryan Kent, forma şansı bulamaması üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı ve takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Daha önce Rangers'ta forma giyen Kent'in birçok talibi bulunuyor. İngiliz ve İtalyan ekipleri, yıldız futbolcuyu yakından takip ediyor. Öte yandan, İngiliz oyuncunun tercihinin Ada ekipleri olduğu aktarıldı. Yıldız oyuncu, yönetimden transferi için kolaylık istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE DE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı ve sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtiliyor.

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maçta 736 dakika süre alan Kent, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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