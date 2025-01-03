Sebastian Szymanski geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de gösterdiği olağanüstü performansının ardından taraftarın sevgilisi olmuştu. Bu sezon Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle farklı bir seviyeye ulaşması beklenen başarılı futbolcu oynadığı oyunla hayal kırıklığı oluşturdu.

Fenerbahçe'deki en formsuz dönemlerini geçirmesine karşın Sebastian Szymanski için talipler kapıyı çalmaya devam ediyor. 25 yaşındaki orta sahaya Avrupa'nın birçok takımından ilgi bulunuyor.

SEBASTİAN SZYMANSKİ İÇİN YENİ DURAK İTALYA

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Sebastian Szymasnki için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberde; Floransa temsilcisinin Polonyalı futbolcuyu kadrosuna katma konusunda ısrarcı olduğu ve transferi bu ay içinde bitirmek istediği aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski'nin ayrılığına onay vermesi için Anderson Talisca transferini bitirmeyi beklediği belirtildi.

2O MİLYON EURO TALEP EDİLECEK

Fenerbahçe, İtalya, Almanya ve İngiltere'den de talipleri bulunan Sebastian Szymanski için kapıyı 20 milyon eurodan açma kararı aldı. Sarı lacivertlilerin bu tutarın altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldığı öğrenildi.

GEÇEN SEZONUN GÖLGESİNDE KALDI

Geçtiğimiz yılda kariyerinin en skorer dönemini geçiren Sebastian Szymanski bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertlilerde forma giydiği 26 maçta 2 gol ve 5 asist ile oynadı.

Star Gazetesi