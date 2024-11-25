Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala takımlarda hareketlilik başladı. Gelecek oyuncuların yanında gidecek oyuncularda transfer gündemini belirleyecek. Fenerbahçe'de Talisca için girişimler devam ederken Sebastian Szymanski'nin ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekip ile Polonyalı yıldızın yolları ayrılabilir.

DEVLER SZYMANSKİ İÇİN DEVREDE

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki oyuncu başarılı bir sezon geçirmişti. Yıldız orta sahanın yazında ayrılığı gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Birçok Avrupa kulübü tarafından takip edilen Szymanski'nin devre arası ayrılması bekleniyor. Avrupa'dan 3 takımın Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Başarılı futbolcu için İtalyan temsilcileri Napoli ve Fiorentina'nın yanı sıra Alman ekibi Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu ifade edildi.

REKOR BONSERVİS BEKLENİYOR

Fenerbahçe, Szymanski'yi 2023 yılının Temmuz ayında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Rus takımı Dinomo Moskova'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli ekip piyasa değeri 19 milyon euro olan oyuncu için 25 milyon euro talep edecek.

SZYMANSKİ'NİN PERFORMANSI

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.