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  • Güle güle Sebastian Szymanski! Takımdan resmen ayrılıyor: Fenerbahçe'nin kasası dolacak
Spor

Güle güle Sebastian Szymanski! Takımdan resmen ayrılıyor: Fenerbahçe'nin kasası dolacak

Sebastian Szymanski, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıyor. 25 yaşındaki Polonyalı orta saha için Avrupa'dan kulüpler harekete geçerken oyuncu için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu. İşte Sebastian Szymanski haberinin detayları…

17 Aralık 2024 Salı 07:21 - Güncelleme:
Güle güle Sebastian Szymanski! Takımdan resmen ayrılıyor: Fenerbahçe'nin kasası dolacak
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Sebastian Szymanski, ocak ayında Süper Lig macerasını noktalamaya hazırlanıyor. İtalyan devi, Sebastian Szymanski için ısrarını sürdürürken, transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin kasası resmen dolacak.

Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken tarafların anlaşması halinde Polonyalı on numara, İtalya'nın yolunu tutacak.

SZYMANSKİ İÇİN FIORENTINA'NIN ISRARI SÜRÜYOR

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Sebastian Szymanski için geçen sezondan beri ısrarını sürdürüyor. Edoardo Bove'nin ne zaman geri döneceğinin belirsiz olması nedeniyle ibre yeniden Sebastian Szymanski'ye döndü.

Takımın teknik direktörü Palladino'nun da alınması yönünde onay verdiği öne sürülürken, İtalyan kulübü Sebastian Szymanski için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sebastian Szymanski, bu sezon Fenerbahçe ile toplamda 25 maça çıktı. Polonyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırırken 5 de gol pası verdi.

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