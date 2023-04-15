Güle güle Serdar Dursun! Ve transfer hayırlı olsun

Fenerbahçe'de yönetim Serdar Dursun için kararını verdi. Geçtiğimiz sezon takımın yıldızı olan ancak bu sezon fazla süre bulamayan Serdar Dursun için sarı-lacivertlilerde karar verildi. Yıldız golcü teklif gelmesi halinde satılacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON TAKIMIN YILDIZIYDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en skorer isimlerinden biri Serdar Dursun'du. 31 yaşındaki golcü 15 gol ve 4 asistle takımın skor yükünü sırtlanan isim olmuş ve ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı.

JORGE JESUS, SERDAR DURSUN'U KESTİ

Bu sezon ise Serdar Dursun için işler yolunda gitmedi. Sezona teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe'de tecrübeli golcü kendisine ilk 11'de yer bulmakta güçlük çekti ve hatta çoğu maçı süre alamadan yedek kulübesinde tamamladı.

KARAR VERİLDİ

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un gözden çıkardığı Serdar Dursun için karar verildi. Yönetim sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı tecrübeli golcüyü teklif gelmesi halinde satma kararı aldı.

Milli golcüye Almanya ve İtalya'dan taliplerin olduğu iddia ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 717 dakika süre alan tecrübeli santrfor, 4 gol ve 4 asistle skora etki etti.