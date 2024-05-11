Güle güle Serge Aurier! Daha imzası kurumadan bileti kesildi

Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçen Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Yeni dönemde Avrupa'da büyük başarılar elde etmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bu sezon verim alamadığı isimlerle yollarını ayırmak isteyen Cimbom, yıldız isimlerle takviye yapmayı planlıyor.

SERGE AURIER YOLCU

Galatasara, Sacha Boey'un Bayern Münih'e imza atmasıyla devre arasında takviye olarak Serge Aurier'i kadrosuna kattı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Fildişili sağ bek, gözden düştü. Sarı kırmızılılar, sezon sonunda yıldız futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

FRANSIZLAR TAKİPTE

Fransa Ligue 1'den birkaç takım, 31 yaşındaki oyuncunun durumu yakından takip ediyor.

53 DAKİKA OYNADI

Serge Aurier, Galatasaray forması ile yalnızca 53 dakika sahada kaldı.

Star Gazetesi