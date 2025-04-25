Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılıyor. Son haftalardaki performansı sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Faslı golcü için sarı lacivertlilerde karar verildi.

Bu kapsamda Youssef En-Nesyri, rekor bedelle Fenerbahçe defterini kapatırken, yeni adresi de belli oldu.

ELVEDA YOUSSEF EN-NESYRİ

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Faslı forvetin son haftalarda gol orucuna girmesi ve bu durumun taraftarın tepkisini çekmesi üzerine Youssef En-Nesyri'nin elde çıkartılmasına karar verildi.

Fenerbahçe'nin bu nedenle Youssef En-Nesyri için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği ve Suudi Arabistan takımlarının oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Ara transfer döneminde de Youssef En-Nesyri için 30 milyon civarı bir teklif gelmiş ancak Fenerbahçe, oyuncuyu elden çıkarmaya yanaşmamıştı.

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maçta görev aldı. Golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 26 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.