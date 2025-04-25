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Spor

Güle güle Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe'de beklenen oldu: Yeni takımı…

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında LaLiga ekibi Sevilla'dan transfer edilen Faslı golcü, Süper Lig defterini kapatıyor. Buna göre Youssef En-Nesyri için harekete geçilirken, oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte Youssef En-Nesyri haberinin detayları…

Star Gazetesi25 Nisan 2025 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Güle güle Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe'de beklenen oldu: Yeni takımı…
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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılıyor. Son haftalardaki performansı sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Faslı golcü için sarı lacivertlilerde karar verildi.

Bu kapsamda Youssef En-Nesyri, rekor bedelle Fenerbahçe defterini kapatırken, yeni adresi de belli oldu.

ELVEDA YOUSSEF EN-NESYRİ

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Faslı forvetin son haftalarda gol orucuna girmesi ve bu durumun taraftarın tepkisini çekmesi üzerine Youssef En-Nesyri'nin elde çıkartılmasına karar verildi.

Fenerbahçe'nin bu nedenle Youssef En-Nesyri için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği ve Suudi Arabistan takımlarının oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

Ara transfer döneminde de Youssef En-Nesyri için 30 milyon civarı bir teklif gelmiş ancak Fenerbahçe, oyuncuyu elden çıkarmaya yanaşmamıştı.

YOUSSEF EN-NESYRİ'NİN PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maçta görev aldı. Golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 26 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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