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Spor

Güle güle Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Fenerbahçe'de sürpriz bir Youssef En-Nesyri gelişmesi yaşanıyor. Golcü futbolcuya Premier Lig'den dev bir talip çıktı. İşte Youssef En-Nesyri haberinin detayları...

19 Mart 2025 Çarşamba 21:38 - Güncelleme:
Güle güle Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak kulübe imza atan Youssef En-Nesyri, yeni bir rekorla takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Faslı yıldız tarihe geçecek bir bonservis kazandırarak Fenerbahçe'ye veda edecek.

YOUSSEF EN-NESYRİ WEST HAM YOLCUSU

Ada medyasında çıkan haberlerde; Premier Lig'in başarılı ekiplerinden West Ham'ın Youssef En-Nesyri transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.. Net bir 9 numara arayışında olan Kuzey Londra temsilcisinin Faslı forveti kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

West Ham'ın bu transfer için 40 milyon euroya yakın bir bütçe ayırdığı ve Youssef En-Nesyri'yi yaz aylarında renklerine bağlamakta kararlı olduğu aktarıldı.

AL NASSR VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Ocak ayında Youssef En-Nesyri için defalarca Fenerbahçe'nin kapısını çalan Al Nassr girişimlerinden sonuç alamamıştı. Haberde, Suudi ekibinin yaz aylarında da girişimini sürdüreceği belirtildi. Buna karşın Youssef En-Nesyri'nin sarı lacivertlilerden ayrılması durumunda tercihini Avrupa'dan kalmak olduğu ve West Ham tercihine daha sıcak bakabileceği aktarıldı.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda kariyerinin en verimli dönemini geçiren Youssef En-Nesyri 42 maçta sırtına geçirdiği sarı lacivertli formayla 26 gol ve 5 asist kaydetti.

Star Gazetesi

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