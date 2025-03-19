YOUSSEF EN-NESYRİ WEST HAM YOLCUSU
Ada medyasında çıkan haberlerde; Premier Lig'in başarılı ekiplerinden West Ham'ın Youssef En-Nesyri transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.. Net bir 9 numara arayışında olan Kuzey Londra temsilcisinin Faslı forveti kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
West Ham'ın bu transfer için 40 milyon euroya yakın bir bütçe ayırdığı ve Youssef En-Nesyri'yi yaz aylarında renklerine bağlamakta kararlı olduğu aktarıldı.
AL NASSR VAZGEÇMİŞ DEĞİL
Ocak ayında Youssef En-Nesyri için defalarca Fenerbahçe'nin kapısını çalan Al Nassr girişimlerinden sonuç alamamıştı. Haberde, Suudi ekibinin yaz aylarında da girişimini sürdüreceği belirtildi. Buna karşın Youssef En-Nesyri'nin sarı lacivertlilerden ayrılması durumunda tercihini Avrupa'dan kalmak olduğu ve West Ham tercihine daha sıcak bakabileceği aktarıldı.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYORFenerbahçe'deki ilk sezonunda kariyerinin en verimli dönemini geçiren Youssef En-Nesyri 42 maçta sırtına geçirdiği sarı lacivertli formayla 26 gol ve 5 asist kaydetti.
Star Gazetesi