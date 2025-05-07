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Spor

Güle güle Youssef En-Nesyri! Yeni adresi belli oldu

Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Faslı futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar…

Haber Merkezi7 Mayıs 2025 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Güle güle Youssef En-Nesyri! Yeni adresi belli oldu
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Sezon içindeki inişli çıkışlı performansı nedeniyle Fenerbahçe taraftarının tepkisine maruz kalan Youssef En-Nesyri sarı lacivertli formayla olan serüvenini sezon sonunda sonlandırmaya hazırlanıyor. Birçok kulüpten talibi olan golcü oyuncunun imza atacağı kulüp belli oldu. Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak veda edecek.

YOUSSEF EN-NESYRİ VEDA EDİYOR

Bu sezon da şampiyonluk yarışında son düzlükte yara alan Fenerbahçe kadroda ciddi bir yapılanma içine girme kararı aldı. Birçok futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertlilerde gönderilecek isimlerinin başında ise Youssef En-Nesyri geliyor.

Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için Youssef En-Nesyri yerine tartışmasız bir yıldız transfer etmek istediği ve Faslı golcüden elde edilecek bonservisin bu yönde kullanılacağı öğrenildi.

İŞTE YENİ TAKIMI...

Devre arasında Youssef En-Nesyri transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Al Nassr'ın ısrarı sürüyor. Suudi ekibinin yaz aylarında sarı lacivertlilerin kapısını tekrar çalacağı ve 35 milyon euro civarı bir bedelle Youssef En-Nesyri transferini bitireceği bilgisi Suudi basınındaki haberlerde aktarıldı.

33 GOL KATKISI

Youssef En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maçta 2947 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki santrfor takımı adına 26 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

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