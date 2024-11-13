İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3506
  • EURO
    36,3381
  • ALTIN
    2846.87
  • BIST100
    9300.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle güle Yunus Akgün! Aslan'ın kasası dolacak
Spor

Güle güle Yunus Akgün! Aslan'ın kasası dolacak

alatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Yunus Akgün şimdiden Avrupa devlerini peşine taktı. Yıldız oyuuncu için sarı-kırmızılı ekibe teklifler de geliyor. 24 yaşındaki oyuncu sezon sonu takımdan ayrılabilir. İşte Yunus Akgün haberinin detayları...

13 Kasım 2024 Çarşamba 20:01 - Güncelleme:
Güle güle Yunus Akgün! Aslan'ın kasası dolacak
ABONE OL

Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan Yunus Akgün şimdiden Avrupa devlerini peşine taktı. Avrupa'da ve Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekiple attığı gollerle göz dolduran genç oyuncu daha şimdiden sezona damga vurmayı başardı. Yıldız oyuncu için transfer iddiaları da arka arkaya gelmeye başladı. Özellikle son Tottenham maçında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Yunus sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir.

BARCELONA NABIZ YOKLUYOR

La Liga'ya Barcelona ile bu sezon damga vurmayı başaran Hansi Flick ara transfer dönemi için yönetimden bir talepte bulundu. Catalunya.net'te yer alan habere göre; Hansi Flick, Barcelona Yönetimi'nden Yunus Akgün'ün transfer edilmesini istedi. Katalan ekibinin bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu.

YUNUS AKGÜN 8 GOLE KATKI YAPTI

Yunus Akgün 2024-2025 sezonunda; TFF Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 16 mücadeleye katıldı. Sahada 1.050 dakika süre alan 24 yaşındaki milli futbolcu, 6 gol ve 2 asist ile Galatasaray'a katkı sağladı.

Öte yandan Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 senesine kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca güncel piyasa değeri, 6.50 milyon euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.