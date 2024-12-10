Galatasaray'da bu sezon fırtına gibi esen Yunus Akgün ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki oyuncu ile sarı-kırmızılı ekibin yolları yakın zamanda ayrılabilir. İngiliz basını genç oyuncunun yeni takımını duyurdu. Özellikle Avrupa'da attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcu gelecek sezon Premier Lig'de forma giyecek.

MANCHESTER UNITED YUNUS AKGÜN İÇİN DEVREDE

İngiliz basınında çıkan iddialara göre başarılı kanat oyuncusu Premier Lig'e gitmeye çok yakın. Haberde Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Yunus Akgün'ün 2025 Ocak ayında kadrosuna katmak istediğine yer verildi. İngiliz ekibi yıldız oyuncu için 20 milyon euro bütçe ayırdı. Galatasaray'ın ise Yunus Akgün'den beklentisi daha yüksek bir rakam ifade edildi. İki takımın yakın zamanda görüşmelere başlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı. Milli futbolcu bu müsabakalarda 7 gol atarken 2 de gol pası verdi. Yunus'un ayrıca sarı kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.