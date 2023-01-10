Güle güle Yunus Akgün! Ayrılığı duyurdular

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da başarılı performans sergileyen Yunus Akgün bu sezon kulübü Galatasaray'a geri dönmüştü. Sezon başında sarı kırmızılılarda ilk 11'de şans bulan genç oyuncu daha sonrasında formayı kaptırmıştı. Okan Buruk'un gözünden düşen Yunus Akgün için Süper Lig'den sürpriz bir kulüp talip oldu. Fanatik'in aktardığı habere göre Galatasaray'ında transfere onay verdiği belirtildi.

YUNUS AKGÜN OCAK'TA AYRILIYOR

Galatasaray, Antalyaspor'dan Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor. Akdeniz ekibine 4 milyon euro bonservis öneren Aslan'ın 3 de futbolcu verdiği iddia edildi. Sarı kırmızılılar Antalyaspor'a Haris Seferovic, Yunus Akgün ve Mathias Ross'un sezon sonuna kadar kiralık verilmesini önerdi. Antalyaspor'un da teklifi kabul ettiği belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray'da 13 maça çıktı. 10 kez ilk 11'de sahaya çıkan Yunus Akgün gol katkısı yapamadı. Performans olarak beklentilerin altında kalan genç yıldız sadece 1 asistlik performans sergiledi.