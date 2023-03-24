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Spor

Güle güle Yusuf Yazıcı! Bitti bu iş: Transfer hayırlı olsun

Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'da yolun sonu göründü. Bordo-mavililerde beklentilerin altında kalan ve sezon sonunda ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi de netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...

24 Mart 2023 Cuma 20:17 - Güncelleme:
Güle güle Yusuf Yazıcı! Bitti bu iş: Transfer hayırlı olsun
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Trabzonspor'da 2. Yusuf Yazıcı hikayesi kısa sürüyor. Sezon başında büyük beklentilerle kiralık olarak gelen Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerde performansıyla beklentilerin altında kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

YUSUF YAZICI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, geçtiğimiz yaz Lille'den kiralık olarak eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinde şu ana kadarki performansıyla hüsrana uğrattı.

SEZON SONUNDA YOLLAR AYRILIYOR

Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor hikayesi kısa sürüyor. Performansıyla beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılarak bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönecek.

2 TALİBİ VAR

Bordo-mavililerden ayrılacak olan Yusuf Yazıcı'ya iki talip var. 26 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor ve CSKA Moskova devrede. Özellikle Rus ekibinin Yusuf için çok ısrarcı olduğu ve transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bunların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 685 dakika süre alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 golle skora etki etti.

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