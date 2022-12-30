Güle güle Yusuf Yazıcı! Ayrılığı resmen duyurdular

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Lille'den kiralık olarak transfer ettiği Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla adeta hayal kırıklığına uğrattı. Karadeniz ekibinde beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı ile yolların ayrılacağı ileri sürüldü.

YUSUF YAZICI KİRALIK OLARAK GELMİŞTİ

2019'un yazında 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, 2020-21 sezonunda Fransız ekibinde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Daha sonrasında 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde CSKA Moskova'ya kiralık olarak gönderilmişti. Sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Lille'e dönen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yaz da eski takımı Trabzonspor'a kiralık olarak transfer oldu.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

2. Trabzonspor hikayesine beklentilerin uzağında bir performansla başlayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavilileri hayal kırıklığına uğrattı. 25 yaşındaki oyuncu performansıyla geldiği günden bu yana eleştirilerin hedefi oldu.

VE YUSUF YAZICI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı'nın geleceği için karar verildi. 61Saat'in haberine göre; Bordo-mavililer ara transfer döneminde 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yolları ayırmayı planlıyor.

9 MAÇA ÇIKTI

Yusuf Yazıcı, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıkarken bunların yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 320 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.