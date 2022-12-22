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Spor

Güle güle Yusuf Yazıcı! Karar resmen verildi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferde akıbeti belli oldu. 25 yaşındaki oyuncu sezon başında eski kulübü Trabzonspor'a dönmüştü. Fransız ekibi Lille Yusuf Yazıcı için kararını verdi. İşte detaylar…

Star Gazetesi22 Aralık 2022 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
Güle güle Yusuf Yazıcı! Karar resmen verildi
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Trabzonspor altyapısından yetişen ve 16.5 milyon avro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı bu sezon başında bordo mavililere geri dönmüştü. Fransa'da önemli başarılara imza atan yıldız oyuncu takımda yeni kurulan sistemin kurbanı olmuş ve performansında önemli bir düşüş yaşanmıştı. CSKA Moskova macerasının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Yusuf Yazıcı için kulübü Lille kararını verdi.

YUSUF YAZICI AYRILIYOR

Fransız kulüp sezon sonunda kiralıktan geri dönecek Yusuf Yazıcı'yı takımında düşünmüyor. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine artık Fransa'da devam etmeyecek. Trabzonspor'da bulunan 1 yıllık kiralık sözleşmesinin tamamlanmasının ardından kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.

PREMİER LİG'DEN TALİPLER OLMUŞTU

İngiltere'den teklifler aldığı iddia edilen Yusuf Yazıcı'ya Nottingham Forest ve Fulham'ın talip olduğu iddia edilmişti. Gelecek sezon transfer döneminde teklifleri değerlendirecek olan yetenekli futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmek istediği öğrenildi.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 311 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda skora etki edemedi.

Star Gazetesi

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