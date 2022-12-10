Güle güle Yusuf Yazıcı! Transferi resmen duyurdular

Lille'de geçtiğimiz yaz kiralık olarak Trabzonspor'a gönderilen Yusuf Yazıcı için karar verildi. Fransız ekibi 2024'ün yazına kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı'yı önümüzdeki yaz elden çıkarmak istiyor.

YUSUF YAZICI, YUVASINA GERİ DÖNMÜŞTÜ

2019'un yazında Trabzonspor'dan 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, bu yaz bordo-mavililere kiralık olarak geri dönmüştü. Ancak 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadeniz ekibinde şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

LİLLE'DEN YUSUF YAZICI KARARI

Fransa basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Lille, bonservisini elinde bulundurduğu ve 2024'ün yazında sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı'yı önümüzdeki yaz satmak istiyor. Fransız ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye aldı.

EN BÜYÜK TALİP İTALYA'DAN

Yusuf Yazıcı için şu ana kadar en büyük ilgi Serie A ekiplerinden Salernitana'dan geldi. İtalyan ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için 7-8 milyon euro ödemeye hazır olduğu gelen iddialar arasında.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 311 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda skora etki edemedi.