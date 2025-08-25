İSTANBUL °C / °C
26 Ağustos 2025 Salı
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güle Güle Gabriel Sara! İngiliz devi servet ödeyecek
Spor

Güle Güle Gabriel Sara! İngiliz devi servet ödeyecek

Transfer döneminin son günleri yaşanırken takımlarda hareketlilik arttı. Galatasaray'da ise gündem çok yoğun. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Gabriel Sara için Premier Lig devleri sıraya girdi. İşte Gabriel Sara haberinin detayları...

Emre Sarı25 Ağustos 2025 Pazartesi 22:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gidecek isimlerde merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon Norwich'ten kadrosuna kattığı Gabriel Sara ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı oyuncu için Premier Lig'den talipler var. Galatasaray ise yüksek bonservis bedeli olmadan oyuncuyu bırakmak istemiyor. Gabriel Sara ise İngiltere'ya dönmeye sıcak bakıyor.

İNGİLTERE'DEN 3 TALİP VAR

İngiliz basının haberine göre Gabriel Sara ile Premier Lig'den 3 takım ilgileniyor. 26 yaşındaki futbolcunun Aston Villa, Everton ve Nottingham Forest'ın takibinde olduğuna haberde yer verildi. Haberde Galatasaray'ın Gabriel Sara'dan en az 40 milyon euroluk bonservis bedeli beklediğine yer verildi. Sara transferine en ciddi bakan kulübün ise Aston Villa olduğu ifade edildi. Henüz resmi görüşmelerin başlamadığı ancak kısa sürede harekete geçilebileceği vurgulandı.

BU SEZON 3 MAÇTA DA OYNADI

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray'ın ligde oynadığı 3 maçta da forma giydi. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda skor katkısı yapamadı. Ayrıca Galatasaray ile Gabriel Sara'nın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

