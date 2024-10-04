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Spor

Gullit'ten Zirkzee'ye transfer eleştirisi!

Hollandalı efsane futbolcu Ruud Gullit, Joshua Zirkzee'nin Manchester United yerine Milan'a transfer olması gerektiğini söyledi.

4 Ekim 2024 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Gullit'ten Zirkzee'ye transfer eleştirisi!
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Hollandalı efsane futbolcu Ruud Gullit, vatandaşı Joshua Zirkzee'nin transfer tercihine eleştiride bulundu.

Gullit, yaz transfer döneminde Bologna'dan Manchester United'a transfer olan Zirkzee için yaptığı açıklamada, "Zirkzee, Milan'a transfer olmalıydı. Serie A ve Milan gibi üst düzey bir kulüpte geçireceği birkaç sezon gelişimi için idealdi. Şimdi çok fazla sorunu olan bir takımda oynuyor ve bu gelişimine yardımcı olmuyor. Umarım bu durumu düzeltebilir." dedi.

Gullit, "Zirkzee şüphesiz iyi bir oyuncu ama şu anda Manchester United'da başarılı olması zor." ifadelerini kullandı.

Manchester United, 23 yaşındaki futbolcu için Bologna'ya 42.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Manchester United'da 9 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 1 kez ağları havalandırdı.

  • Ruud Gullit
  • Joshua Zirkzee
  • Milana transfer

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