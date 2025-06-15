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Spor

Gülşah Akkaya: A Milli Kadın Basketbol Takımı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir öz güven ve motivasyonla mücadele edeceğini söyledi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Gülşah Akkaya: A Milli Kadın Basketbol Takımı olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz
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2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, 18-29 Haziran'da Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'da düzenlenecek.

Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile mücadele edecek. Kamp sürecini tamamlayan milli takım, yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülşah Akkaya, A Milli Takım'ın son durumu ve şampiyonadaki hedefleri hakkında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yoğun ve verimli bir kamp süreci geçirdikleri belirten Akkaya, "Yaklaşık 6 haftalık hazırlık dönemimiz oldu. Hazırlık maçları yaptık. Yukarı çıkan bir form grafiğimiz var. Son olarak Sevgi Uzun ve devşirme oyuncumuz Teaira McCowan da takıma katıldı. En hazır ve iyi şekilde şampiyonaya gidip ülkemizi temsil edeceğiz. Elemelerde grubumuzu birinci olarak tamamladık. Şampiyonaya da o motivasyonla ve öz güvenle gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MCCOWAN, PENCERE MAÇLARINDA OYNADI. WNBA'DE DE İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ"

Ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan ABD asıllı oyuncu Teaira McCowan hakkında da görüşlerini paylaşan Gülşah Akkaya, "McCowan, pencere maçlarında oynadı. WNBA'de de iyi bir sezon geçirdi. Şampiyonada da takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Grupla ilgili de değerlendirmede bulunan Akkaya, "Ev sahibi Yunanistan ile gruptaki son maçımızı oynayacağız. Bu karşılaşmayı kazandığımız takdirde çeyrek finale yükseleceğimize inanıyorum. " şeklinde görüş belirtti.

  • Gülşah Akkaya
  • Milli Kadın Basketbol Takımı
  • 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

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