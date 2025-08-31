Gülşah Cebeci: Madalya almayı hedefliyoruz

Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki Gülşah Cebeci, spor yaşantısına voleybolla başladı.

Öğretmenlerinin ve antrenörlerinin yönlendirmesiyle zamanla atletizmle ilgilenen Gülşah, bu branşta 7 yılda çeşitli başarılar elde etti.

Gülşah Cebeci, yurt içindeki şampiyonalarda gösterdiği performansların ardından milli takıma seçildi.

Milli sporcu, 26-27 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 4x400 metre karışık kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Gülşah, 2025 İslam Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı kazanıp Türk bayrağını göndere çektirmek için antrenörü Bahar Sekizkardeş ile çalışmalara devam ediyor.

"AYNI DUYGULARI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Gülşah Cebeci, AA muhabirine, spora olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Balkan Şampiyonası'nda birinci olmanın gururunu yaşadığını belirten Gülşah, şöyle konuştu:

"Yarışan son kişiydim. Birinciliği de ben getirdim. Tribünlerdeki alkış sesi beni çok güçlendirdi. Takımlar çok iyiydi. 4'üncülük gibi bir derece bekliyorduk. Yarışacak son kişiydim, o korkuyla biraz hızlı çıktım. Birinci gittiğimi fark ettim ve iyice asıldım. Çok gururlandım. Ailem çok mutlu oldu. Antrenörlerim de çok mutlu oldu."

Milli sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde birinci olup İslami Dayanışma Oyunları'na gitmeye hak kazandığını anlatarak, "İslami Dayanışma Oyunları'na yaklaşık 2 aylık sürem var. Bu süreçte iyi hazırlanmam gerekiyor çünkü madalya almayı hedefliyoruz. Riyad'da Türk bayrağını göndere çekip yine aynı duyguları yaşamak istiyorum." dedi.

Antrenör Bahar Sekizkardeş de altın madalya için İslam Oyunları'na odaklandıklarının altını çizdi.

Sporcusunun yoğun bir antrenman dönemine girdiğine değinen Sekizkardeş, "Eylül, ekim ve kasım ayında da gerekli antrenmanları yaparak İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.