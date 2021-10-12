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Spor

Gültiğin Er'den triatlonda tarihi başarı

Milli triatlet Gültiğin Er, İspanya'da düzenlenen Avrupa Kupası'ndaki derecesiyle Türk triatlon tarihinin en iyi zamanını elde etti.

AA12 Ekim 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 10:39
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Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barselona şehrindeki organizasyonda Gültiğin yarışı, 54 dakika 18 saniyeyle tamamladı.

Toplam 65 triatlet içinde 49. sırayı alan milli sporcu, elit kategoride Türkiye'nin en iyi derecesine imza attı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya yarış sonrası yaptığı açıklamada, Gültiğin'in çok iyi motive olduğunu belirterek, "Çalışmasının karşılığını almasından dolayı çok mutluyuz. Ekibimiz, İspanya'da özveri dolu, yoğun bir antrenman programının içinde. Olimpiyat yolunda ilerlemenin hiç durmadan devam edeceğini sporcumuz bize gösterdi. Kendisini ve antrenörlerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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