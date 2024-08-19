Gümüş madalyanın kazananı Recep Alperen Aktaş

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 75 ilden 800 kulüp ve 2 bin 500 sporcunun katılımıyla Kastamonu'da yapıldı. Şampiyonada Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un sporcusu Recep Alperen Aktaş, +78 kiloda Türkiye 2'ncisi oldu. Genç yetenek, elde ettiği gümüş madalya ile 31 Ağustos'ta Konya'da yapılacak Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele etme hakkını kazandı. Başarılı taekwondocu, seçmelerde birinci olup Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğine inandığını söyledi.

Gururlu olduklarını belirten Yunusemre Belediyespor Taekwondo Antrenörü Serap Aydeniz de sporcusunu tebrik ederek, "Yeni hedefimiz Dünya Şampiyonası'na katılmak. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.