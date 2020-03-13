Gümüşdağ:''Avusturya'nın bizi geçme ihtimali kalmadı''

13 Mart 2020 Cuma 00:55 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 00:55

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TRİBÜNLERDEKİ ATMOSFERİ GÖRÜNCE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bu duygu için stada gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. 17 kulübün taraftarları da vardı. Yurt dışından da baya misafir vardı. Bütün futbolseverlere teşekkür ediyorum. Tüylerim diken diken oldu bu atmosfer karşısında.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Gol yemeden kazandık ve bu önemliydi. Ancak hiçbir şey bitmedi. Ben bütün oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fiziksel güce dayalı bir takımla oynadık. Deplasmanda da başarılı sonuçlar alan, iyi oynayan bir takım. Bu anlamda önemli bir galibiyet oldu.

"AVUSTURYA'NIN BİZİ GEÇME İHTİMALİ KALMADI"

Manchester United, LASK Linz'i 5-0 yendi. Dolayısıyla Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme şansı yok. Şampiyon olan takımımız Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt geçecek. Başakşehir, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye de teşekkür ediyorum.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ SORUYA YANIT

Göksel Gümüşdağ, "Geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'dan bazı açıklamalar vardı. İsim belirtmeden bir başkandan bahsedildi. Siz üzerinize aldınız mı?" yönündeki soruya, "Geçen sene de bir rakibimizin yöneticisi farklı farklı şeyler iletti. Öyle olmadığı Türkiye'nin malumu. Ben bu tip şeylerin saha içinde kalmasından yanayım. Saha dışı oyunlarını kimse kabul edemeyiz. Herkes saha içinde kalsın." dedi.