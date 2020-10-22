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Spor

Gümüşhanesporlu futbolcular maçı dağdan izledi

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan Gümüşhanespor-Sancaktepe FK maçına Gümüşhanesporlu futbolcular Batuhan Uçan ve Emre Kömürcü damga vurdu. İki oyuncu karşılaşmayı stadın kale arkasındaki dağdan izlediler.

22 Ekim 2020 Perşembe 19:50 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:50
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Gümüşhanesporlu futbolcular Batuhan Uçan ve Emre Kömürcü, Çarşamba günü Gümüşhane Yenişehir Stadında oynanan Sancaktepe FK maçını stadın kale arkasındaki dağdan izlediler.

Kadroda kendilerine yer bulamayan iki futbolcu, pandemi sebebi ile tribündeki kısıtlama nedeni ile stadyuma da giremedi ve takımlarını stadın kale arkasındaki dağın tepesinden izlemek zorunda kaldı. İki futbolcunun yaklaşık 800 metre yükseklikten maç izlemesi ilginç görüntü oluşturdu.

Misli.com 2. Lig'de oynanan karşılaşmayı konuk Sancaktepe FK 5-1'lik skorla kazanmıştı. 

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