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Spor

Günay Güvenç 3 yıl daha Gaziantep FK'da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün asbaşkanı Müslüm Özmen, iç transferde kaleci Günay Güvenç ile 3 yıllığına yeniden anlaştıklarını bildirdi.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 13:57 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 13:57
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Özmen, AA muhabirine, görevde oldukları süre içerisinde istikrarın önemine inandıklarını belirtti.

Bu kapsamda uzun zamandır kulübün kalesini koruyan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Günay Güvenç ile yola devam etmek istediklerini belirten Özmen, "Tecrübeli kalecimizle yola devam etmek istediğimizi kendisine ilettik. Sezon sonunda sona erecek olan sözleşmeyi yeniden gözden geçirdik ve Günay kardeşimizle 3 yıllık yeniden anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

Özmen, iç transferde bazı oyuncularla da görüşmelerin devam ettiğini aktararak, oturmuş kadroyu korumak ve eksik mevkileri rekabet oluşturmak için desteklemeye çalıştıklarını kaydetti.

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