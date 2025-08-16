İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Günay Güvenç, Galatasaray'da güven verdi! Kritik kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Fatih Karagümrük karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde adeta devleşti. Taraftarlar, başarılı eldivene tezahüratlarla destek verdi.

Haber Merkezi16 Ağustos 2025 Cumartesi 07:59 - Güncelleme:
Günay Güvenç, Galatasaray'da güven verdi! Kritik kurtarışlarıyla maça damga vurdu
Galatasaray'da kaleci transferi arayışları devam ederken Günay Güvenç adeta "Ben buradayım" dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Maçın 3. dakikasında Ahmet Sivri'nin şutunda gole izin vermeyen Günay, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli file bekçisi, Tiago Çukur'un yakın mesafeden karşı karşıya şutunda kalesini gole kapattı.

Tiago'ya karşı yaptığı kurtarışın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Günay'ın adını bağırarak kalecilerine destek verdi.

