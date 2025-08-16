Galatasaray'da kaleci transferi arayışları devam ederken Günay Güvenç adeta "Ben buradayım" dedi.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Maçın 3. dakikasında Ahmet Sivri'nin şutunda gole izin vermeyen Günay, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tecrübeli file bekçisi, Tiago Çukur'un yakın mesafeden karşı karşıya şutunda kalesini gole kapattı.

Tiago'ya karşı yaptığı kurtarışın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Günay'ın adını bağırarak kalecilerine destek verdi.