18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Günay Güvenç: Galibiyetle başladığımız için mutluyuz
Spor

Günay Güvenç: Galibiyetle başladığımız için mutluyuz

Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, Başakşehir karşısında aldıkları galibiyet sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

18 Aralık 2025 Perşembe 23:09
Günay Güvenç: Galibiyetle başladığımız için mutluyuz
ABONE OL

Galatasaray file bekçisi Günay Güvenç, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Günay Güvenç, "Mutluyuz, galibiyetle başladığımız için. Başlangıçlar, 3 puanlar, kazanma alışkanlığı önemli. Evimizde oynadık. Zor bir rakibe karşı gerçekten teknik ve taktik olarak Nuri Şahin'in takımları üst düzey oluyor. Oynamayanlar oynadı. Bu yolun sonunu kupayla taçlandırmıştık. Yine aynı şekilde yapmak istiyoruz." dedi.

Uğurcan Çakır hakkında konuşan Güvenç, "Kurtarışlar her zaman güzeldir. Bizim meslek çok zor, hatayı kabul etmiyor. 1 hafta önce örneğini Monaco'da gördük. Vücut ısınmamış halde giriyorsun, performans vermek zorundasın. Bu da mazeret değil. Uğurcan buraya çok iyi adapte oldu, ona destek oluyoruz, buna ihtiyacı var. Her ne kadar da Trabzonspor'da yıllarca oynasa da buradaki dinamikler farklı. Uğurcan'ın işini kolaylaştırmak için varız. Çok da sevdiğim bir kardeşim. İyi ki aramızda...

Rekabette hocamızın kararı var. Uğurcan beni, ben Uğurcan'ı destekleyeceğim. En önemlisi Galatasaray. Hoca kime şans verirse o performans vermek zorunda. Hata oluyor, hata yapmayı en son isteyecek biziz. 2-3 maç peş peşe oynadım ve ritm buldum. Bir ara var. Hepimiz yorulduk. Bu ara bize iyi gelecek. Önümüzde kupalar var, hepsine talibiz" sözlerini sarf etti.

