Günay Güvenç: Her maç final maçı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Günay Güvenç derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

7 Mart 2026 Cumartesi 19:23
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Galatasaray'da Günay Güvenç, derbi öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Günay Güvenç'in açıklamaları:

"Fazla hazırlanma zamanımız olmadı, kupa ve Avrupa, fazla sıkışık. Kadro derinliği bizi biraz olumlu yönde etkiledi. Hazırız. Biraz kısa sürdü hazırlık ama kazanmak için hazırlandık.

Maç maç bakıyoruz. Bugün önceliğimiz bu maçı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ligdeki maçları kazanmak lazım. Bunun bilincindeyiz. Takımla konuşuyoruz. Yaş itibarıyla ben de konuşuyorum. Herkes sorumluluk alacak. Son düzlüğe girdik. Artık her maçımızı kazanmak istiyoruz. Galatasaray camiasına layık bir sezon bitirişi için herkes çabalıyor. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Her maç final maçı. Kenetlendik."

