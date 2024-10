Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Elfsborg maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Takım içinde farklı bir rolü olduğunu söyleyen Günay, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde 8 maçımız var. 3'üncüsünü oynayacağız. Toplayacağımız tüm puanları toplamak istiyoruz. Benim takımda misyonlarım var. Oynasam da oynamasam da... Hoca her yere yetişemeyebilir. Takımdaki beraberlik, arkadaşlık konusunda oyuncuların misyonu başlıyor. Kendimi bu alanda önemli figür olarak görüyorum. Geçmiş kulüplerimde de bunu yaptım. Benim görevlerimden biri yeni gelen oyuncularına kulübün tarihini anlatmak... Hocam görev verirse elimden geleni de yaparım. Bu karakterimde vardır. Benim misyonum oynayıp para kazanmak değil sadece, farklı misyonlarım da var. Gençlere yardımcı olmak, takımdaki arkadaşlığı en yüksek seviyeye çıkarmak. Yedek kalıp dinlenecek biri değilim. Yüzde yüzümle çalışıyorum. Ben her ne anlamda olursa olsun takıma yardımcı olmalıyım." dedi.

"EŞİMLE BİLE TARTIŞIYORUM"

Yedek kalmanın zorlu bir süreç olduğunu söyleyen tecrübeli kaleci, "Yedek kalmak zorluyor. Geçmiş yıllarda hep oynayan bir kaleciydim. Zorlanıyorum bazen. Eşimle bile bu konuda tartışıyorum, oynamayı özlediğimi söylüyorum. Eşim de 'o kafadan çık, kendini hazır tut' diyor. Ben de hazır tutuyorum kendimi. Çok özlüyorum. Çok hırslı biriyim. Önümdeki ismin değerini de tüm Türkiye, tüm Avrupa biliyor. Benim burada görevim de Muslera'ya oldukça baskı yapmak..." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN, HOCAYA SARILACAK SANDIM"

Antalyaspor maçında gol atan Osimhen'in neden kendisine sarıldığı hakkında konuşan Günay Güvenç ile Okan Buruk arasında yaşanan diyalog ise şu şekilde;

"Yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Osimhen ile çok konuşuyoruz, sorular soruyor. Bana Atatürk'ü sordu. İstiklal Marşı'nı bana sordu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Taraftarların tezahüratlarını sordu. Çok açık biri. Buraya sadece zaman geçirmek için değil benimsemiş bir şekilde geldi. Bunu takıma hissettiriyor. Maça girdi, güzel gol attı. Bize doğru koşarken ben hocama sarılacak sandım."

"Hocaya bir çak yaptı, bana geldi sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu. Yedek kulübesinde benden güzel enerji aldı. Önceden konuşulan bir şey yoktu. Gerçekten güzel bir resim oldu."

"MUSLERA'NIN ENSESİNDEYİM"

Son olarak forma savaşını sürdüreceğini söyleyen Günay, "Samimi bilinen biriyim. Ne düşünüyorsam onu dile getiririm. Elfsborg'a karşı zor maç olacak. Riga'dan 2-2'lik beraberlikle ayrıldık maalesef. Üçüncü maçımızı oynayacağız. Rakip takım iyi defans yapıyor, hızlı hücumlarla çıkıyor. Kazanmak, kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. İnşallah yarın 3 puan alıp Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. Türkiye'de zayıf yönler çalışılır, iyi yönler az çalışılır. İyi yönlerime daha çok çalışıp zayıf yönlerime önem veriyorum. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Misyonum az çok belliydi. Muslera gibi 12-13 senedir hizmet eden, saha içinde değil sadece saha dışında da hizmet eden bir büyüğümüz. Saygı duyuyorum. Ona da söyledim, her zaman ensesinde olacağım, baskı yapmak istiyorum. O da bunu kabul ediyor, daha da hırslanıyor. İyi bir arkadaşlığımız var. İyi anlaşıyoruz. Ben ondan çok şey öğreniyorum, o da benden çok şey öğreniyordur. İkimiz de Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Ben saha dışında daha çok görev alanım. Hocamız formayı verdiği an elimden geleni de yapacağım." sözlerini sarf etti.