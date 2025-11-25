İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Kasım 2025 Salı
  • Günay Güvenç: İnşallah bugün 12 puana ulaşacağız
Spor

Günay Güvenç: İnşallah bugün 12 puana ulaşacağız

Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, Union Saint-Gilloise maçı öncesi yaptığı açıklamada eksiklere rağmen 12 puana ulaşmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

25 Kasım 2025 Salı 20:04
Günay Güvenç: İnşallah bugün 12 puana ulaşacağız
Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Union Saint-Gilloise maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Günay Güvenç, "Dolu tribünler önünde bir Şampiyonlar Ligi maçı. 3'te 3 yapan bir Galatasaray, 4'te 4 yapma peşindeyiz. Taraftarımızla birlikte inşallah bugün 12 puana ulaşacağız." dedi.

Deneyimli kaleci, eksiklerle ilgili, "Maalesef sakat ve cezalılar var. Bizi etkiliyor. Tecrübeli oyuncular aramızda yok. Altyapıdan destek aldık. Bazı oyuncular için böyle bir maç fırsat maçıdır. Herkes elinden geleni yapacak. Soyunma odasında kimse bu konuda düşünceli değil. Herkes elinden geleni yapacak, maç sonunda 3 puanı almak istiyoruz." diye konuştu.

Röportajının ardından kulüp televizyonuna konuşan Günay Güvenç, "Hazırlıklar kısa geçti. Son maçtan bugüne 3 gün vardı, 1.5 antrenman. Eksiklerimiz var ama bizim kadromuz geniş. Tecrübeli oyunculara sahibiz. Altyapıdan destek aldık bugün. Eğer fırsat gelirse, onlar ellerinden geleni yapacaktır. 3'te 3 ile geldik. 4'te 4 ile devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Biz Galatasaray'ız, hiçbir şeyin arkasına sığınmayacağız. 3 puanı kazanıp 12 puana ulaşmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

