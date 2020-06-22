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Spor

Günay Güvenç: ''İşi farklı yerlere çekmeye çalışmasınlar''

Gaziantepli kaleci Günay Güvenç, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 00:11 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 00:11
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Gaziantepli kaleci Günay Güvenç, Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Galatasaray'a "yatma" ya da "çelme takma" gibi bir düşüncelerinin olmadığını ve her maçı kazanmak istediklerini ifade eden Günay Güvenç, "Galatasaray karşısında çok iyi mücadele ettik, puan almayı hak ettik. Taraftar olsaydı çok daha fazla zorlanabilirdik, ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Her maçı kazanmak istiyoruz, Galatasaray'ı da yenmek istiyorduk. Bizim bazı takımları yattığımız gibi algılar yapılıyor ama böyle bir şey yok. Biz her maçı kazanmak istiyoruz ve işimizi yapıyoruz, işi farklı yerlere çekmeye çalışmasınlar" dedi.

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