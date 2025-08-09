Günay Güvenç: Kaleci gelecek

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

Sarı-Kırmızılılar'ın kalecisi Günay Güvenç, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Güvenç, "Öncelikle yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk futbolu için güzel bir sezon olur. Burada, bu kulüpte çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar zordur. Kazanmak istiyorduk. İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün de bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"KALECİ GELECEK"

Galatasaray'ın kaleci transferi ile ilgili çalışmaları hakkında konuşan deneyimli file bekçisi, "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa, ben savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Ben oynadım, genç kalecimiz var. Elde değerlerimiz var. Kaleci gelecek büyük ihtimalle. Galatasaray'ın menfaati için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte başarı istiyoruz. Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, ben bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.