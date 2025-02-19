Günay Güvenç: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

İlk maçtaki dezavantajlı skora rağmen turu geçmek için mücadele edeceklerini aktaran Günay, "Yüzde 1 bile olsa Galatasaray camiası o umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile yarınki mottomuz bu olacak. Ülke puanı, kendi mutluluğumuz ve başarımız var. Bunları göz önünde bulundurarak yarın sahada her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı file bekçisi, zaman zaman takım arkadaşlarının performansıyla ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Tepkiler her zaman olacak. Hocamız çıtayı o kadar yükseğe çıkardı ki beraberlikte bile taraftarımız tepki gösteriyor. Bu da başarıdan kaynaklanıyor. Oynasam da oynamasam da görevlerim var. Buna devam ediyorum, tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Takıma zaman zaman tepkiler oluyor. Ancak bu işin bir parçası. Birbirimizle çok konuşuyoruz. Birbirimize yanlışlarımızı anlatıyoruz. Takımda bunu yapan çok oyuncu var. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa oyuncu grubu olarak yapmaya hazırız. Yoğun fikstürde hocamızın başı kadro yapılanması, oyuncu eksiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle çok yoğun. Biz bu yoğunluğu hafifletmeye çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Yorgunluklar oluyor ama rakibimiz de yoruluyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.