17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
  • Günay Güvenç: Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz
Spor

Günay Güvenç: Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz

Günay Güvenç, Juventus maçında hedeflerinin galibiyet alıp rövanşa avantajlı gitmek olduğunu söyledi. Deneyimli kaleci, tüm takımın taraftarı mutlu etmek için hazır olduğunu vurguladı.

17 Şubat 2026 Salı 20:01
Günay Güvenç: Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabında Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Juventus'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Günay Güvenç, açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZI VE CAMİAMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Mücadeleye ilişkin Günay Güvenç, "Çok zor bir rakiple oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip yok. İyi hazırlandık. İyi bir şekilde dinlenmeye çalıştık. bugün burada taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Oynayan oynamayan herkes hazır. Taktik antrenmanlarımızı yaptık. Güzel bir maç olmasını bekliyorum. İnşallah bu maçı kazanıp avantajlı şekilde ikinci maça gideriz." ifadelerini kullandı.

Günay ayrıca, "Bugün benim bireysel performansımla ilgili konuşmaya gerek yok. Takım olarak galibiyet almak istiyoruz bugün, önemli olan o. Herkes iyi oynayacak, elinden geleni yapacak. İnşallah galibiyetle Torino'ya gideriz." açıklamasında bulundu.

