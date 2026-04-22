Spor

Günay Güvenç'e büyük tepki! Islık ve yuhalama seslerinin ardından gözyaşlarını tutamadı..

Galatasaray taraftarları, yenen gollerin ardından Günay Güvenç'e tepki gösterdi. Tecrübeli kaleci, özellikle ikinci gol sonrası tribünlerden yükselen ıslık ve yuhalama seslerinin hedefi oldu.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 22:42 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmesinde Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup olurken, maçta Galatasaray tribünleri kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterdi.

Okan Buruk'un tercihiyle bu maçta Uğurcan Çakır'ın yerine Galatasaray'ın kalesini koruyan Günay, yediği 2 golle tepki çekti. Galatasaray taraftarları iki golde de hata yaptığını düşündükleri Günay'a büyük tepki gösterdi.

Taraftarlar, Gençlerbirliği'nin ikinci golünün ardından Günay Güvenç'e ıslıkla tepki gösterdi. Tecrübeli eldiven maçın kalan bölümünde topla her buluştuğunda tribünler tarafından ıslıklandı ve yuhalandı.

Öte yandan kaleci Günay, maçın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

İŞTE O ANLAR

(Fotoğraflar: ATV)

